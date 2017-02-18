Гол Андреа Конти принес «Аталанте» победу над «Кротоне» в 25-м туре чемпионата Италии

Субботняя встреча в Бергамо завершилась победой «Аталанты» со счетом 1:0. Мяч на 48-й минуте забил Андреа Конти.

После 25 туров «Аталанта» набрала 48 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Кротоне» с 13 баллами идет на предпоследнем месте.

В следующем туре «Аталанта» 25 февраля сыграет на выезде против «Наполи». «Кротоне» днем позже примет «Кальяри».