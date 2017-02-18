Гол Андреа Конти принес «Аталанте» победу над «Кротоне» в 25-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Футболисты «Аталанты» на своем поле добились победы над «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.
Субботняя встреча в Бергамо завершилась победой «Аталанты» со счетом 1:0. Мяч на 48-й минуте забил Андреа Конти.
После 25 туров «Аталанта» набрала 48 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Кротоне» с 13 баллами идет на предпоследнем месте.
В следующем туре «Аталанта» 25 февраля сыграет на выезде против «Наполи». «Кротоне» днем позже примет «Кальяри».
|18.02.2017 20:00
|основной раунд: 25-й тур
|Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
|Джанпьеро Гасперини
|Давиде Никола
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|15
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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