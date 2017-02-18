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18 февраля 2017, 22:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Андреа Конти принес «Аталанте» победу над «Кротоне» в 25-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Футболисты «Аталанты» на своем поле добились победы над «Кротоне» в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Субботняя встреча в Бергамо завершилась победой «Аталанты» со счетом 1:0. Мяч на 48-й минуте забил Андреа Конти.

После 25 туров «Аталанта» набрала 48 очков и занимает четвертую строчку в турнирной таблице, «Кротоне» с 13 баллами идет на предпоследнем месте.

В следующем туре «Аталанта» 25 февраля сыграет на выезде против «Наполи». «Кротоне» днем позже примет «Кальяри».

18.02.2017 20:00 основной раунд: 25-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Аталанта 1:0 Кротоне
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Давиде Никола
Голы
48′ Андреа Конти (А. Петанья) 24
Составы
Этрит Бериша 1
Рафаэл Толой 3
Андреа Мазиелло 5
Маттиа Кальдара 13
78′ Андреа Конти 24
52′ Ремо Фройлер 11
Франк Кессиэ 19
Ясмин Куртич 27
Леонардо Спинаццола 37
Андреа Петанья 29
90′ Алехандро Дарио Гомес 10
Бриан Кристанте 4
1 Алекс Кордац
13 Джанмарко Феррари 58′
17 Федерико Чеккерини 69′
22 Алеандро Рози 28′
31 Марио Сампиризи
8 Лоренцо Кризетиг 67′
18 Андреа Барберис
11 Диего Фальчинелли
3 Машаду дос Сантос Клейтон 72′ 45′
99 Сими
12 Адриан Стоян 62′
24 Александр Тонев
27 Максвелл Акости 78′
9 Андреа Налини
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 2
4 Угловые 3
15 Фолы 17
1 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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