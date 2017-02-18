Не «Бавария» сильна, Карло, а «Арсенал» слаб! «Герта» преподала урок Венгеру
В середине недели «Бавария» прошлась катком по «Арсеналу» в Лиге чемпионов — 5:1. Возник вопрос: мюнхенцы так хороши или лондонцы настолько плохи?
Корреспондент «Советского спорта» посмотрел следующую игру «Баварии» — с «Гертой» в бундеслиге (1:1) — и сделал выводы.
Грудью на стволы
Тех, кто ждал в Берлине продолжения лигочемпионской вечеринки, ждало разочарование. Дискотеки не последовало. Если в среду атакующие действия чемпиону Германии давались с удивительной легкостью, то в субботу — с трудом. Свидетельством служит разница ударов по воротам — в матче Лиги чемпионов мюнхенцы нанесли 24 выстрела, в то время как в игре чемпионата Германии — 16. Восемь ударов — не такое уж маленькое различие: некоторые команды за игру столько бьют.
Несмотря на то, что «Арсенал» и «Герта» выбрали одинаковый пусть нейтрализации «Баварии» — оборона у своих ворот с последующими контратаками, детали были разными. Главное различие заключается в тактическом построении: лондонцы при обороне использовали схему 4−4−2, в то время как берлинцы — 4−5−1.
Дополнительный игрок в средней зоне сделал жизнь «Герты» значительно легче, чем была у «Арсенала».
В первом тайме был момент, когда вся «Герта» при позиционной атаке соперника оказалась в своей штрафной площади, а несколько игроков легли под вражеский удар! Команда Венгера щадила себя намного больше. На первый взгляд, это не так: берлинцы заблокировали восемь чужих ударов, в то время как лондонцы семь. Но по воротам «Арсенала» «Бавария» била чаще!
Наконец, перехваты. Уплотнив центр поля, «Герта» создала там пекло. Если у «Арсенала» перехватов за весь матч набралось 12, то у хозяев столько было уже по итогам первого тайма. Всего же подопечные Паля Дардаи овладели мячом подобным образом 29 раз. 12 из них (по четыре на нос) совершили центральные полузащитники — Штарк, Дарида и Шелбред.
Пекло
Организованностью и самоотверженностью «Герта» заслуживала сухой победы, ведь она открыла счет в первом тайме. И до 96-й минуты все шло неплохо. Но приход в штрафную площадь вратаря «Баварии» Мануэля Нойера поставил «Герту» в тупик — прижавшись к тылам, берлинцы дали пробить Роббену, а затем сыграть на добивании Левандовски. Но и 1:1 — достойно. Это вам не 1:5.
Еще обиднее «Арсеналу» должно быть от того, что «Герта» атаковала острее. Парадоксально, ведь тактика 4−4−2 подразумевает острые контратаки!
Потеряв мяч, «Арсенал» стремился быстро доставить его маячившему впереди Санчесу и поддерживавшему его Озилу. Отсюда малое общее количество передач за матч — всего 271. Ты ли это, команда Арсена Венгера? Проблема в том, что к такой игре «канониры» оказались не готовы. Лишь семь раз они угрожали чужим воротам.
Стратегия «Герты» была иной. Она стремилась выйти в атаку через фланги, где действовали Калу и Харагуси, пахавшие в обороне наравне с защитниками. При этом в ходу были чаще короткие передачи. За матч их набралось у хозяев аж 292. Превзошла «Герта» «Арсенал» и в нацеленности на ворота — 11 ударов.
Вот так берлинцы доказали лондонцам, что можно обороняться большим количеством игроков, не жертвуя при этом атакой. Пытаясь же преуспеть впереди, команда Венгера не добилась успеха нигде.
Счастье «Баварии», что в 1/8 финала Лиги чемпионов она попала на «Арсенал». Попадись ей более организованный соперник, и свое выступление орлы Анчелотти могли закончить. Сейчас же есть возможность
|Паль Дардаи
|Карло Анчелотти
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|16
|2
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|4
|19
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Патрик Иттрих (Германия)
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