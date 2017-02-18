«Марсель» на своём поле обыграл «Ренн»

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась со счётом 2:0.



На 59-й минуте хозяев вывел вперёд форвард Клинтон Н’Джие, а через пять минут полузащитник Флорьян Товен закрепил победу провансальской команды.



«Марсель» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице французского чемпионата, «Ренн» с 33 баллами в своём активе идёт на 10-й строчке.