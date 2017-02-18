«Марсель» на своём поле обыграл «Ренн»
«Марсель» одержал победу над «Ренном» в матче 26-го тура чемпионата Франции.
Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась со счётом 2:0.
На 59-й минуте хозяев вывел вперёд форвард Клинтон Н’Джие, а через пять минут полузащитник Флорьян Товен закрепил победу провансальской команды.
«Марсель» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице французского чемпионата, «Ренн» с 33 баллами в своём активе идёт на 10-й строчке.
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Кристиан Гуркюфф
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|5
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|1
|3
|Офсайды
|5
Судьи
|Главный судья
|Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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