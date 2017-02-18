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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28823054/
18 февраля 2017, 21:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Марсель» на своём поле обыграл «Ренн»

«Марсель» одержал победу над «Ренном» в матче 26-го тура чемпионата Франции.

Встреча прошла в Марселе на стадионе «Велодром» и закончилась со счётом 2:0.

На 59-й минуте хозяев вывел вперёд форвард Клинтон Н’Джие, а через пять минут полузащитник Флорьян Товен закрепил победу провансальской команды.

«Марсель» набрал 39 очков и занимает шестое место в турнирной таблице французского чемпионата, «Ренн» с 33 баллами в своём активе идёт на 10-й строчке.

18.02.2017 19:00 основной раунд: 26-й тур Velodrome
Марсель 2:0 Ренн
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Руди Гарсия Кристиан Гуркюфф
Голы
59′ Клинтон Нжи 14
64′ Флориан Товен 26
Составы
Йоан Пеле 16
Жорже Пиреш Роланду 6
Морган Сансон 8
Грегори Сертик 13
61′ Вильям Венкер 19
Андре-Франк Замбо 29
Димитри Пайет 11
Клинтон Нжи 14
75′ Патрис Эвра 21
Матеус Маседу Дориа 3
86′ Флориан Товен 26
Буна Сарр 17
79′ Максим Лопес 27
Реми Кабелла 7
1 Бенуа Костиль
5 Педру Мендеш
24 Людовик Бааль
29 Ромен Данзе
32 Жорис Гнаньон
21 Бенжамен Андре
26 Саньин Прцич
13 Джованни Сьо
8 Клеман Шантом 15′
23 Адриен Юну
18 Морган Амальфитано 21′
31 Адама Диакаби
7 Ндомбе Мубеле 69′
11 Весли Саид
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
5 Удары в створ 1
3 Угловые 5
11 Фолы 1
3 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Франк Шнайдер (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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