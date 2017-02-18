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18 февраля 2017, 21:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Фанаты «Миллуолла» выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу над «Лестером»

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Миллуолл», который выступает в третьем английском дивизионе, на своём поле обыграл «Лестер Сити» из Премьер-лиги со счётом 1:0.

С 52-й минуты встречи хозяева играли вдесятером, однако смогли выстоять против действующего чемпиона страны, а на 90-й минуте вырвали победу. Десятки болельщиков команды хозяев после финального свистка выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход команды в следующую стадию турнира. Фанаты «Миллуолла» также стали провоцировать болельщиков с фан-сектора гостей, в результате чего между поклонниками «Лестера» и полицией, которая стала в этой ситуации живым щитом, случилась небольшая стычка.

«Лестер» завершил своё выступление в Кубке Англии, а «Миллуолл» пробился в ¼ финала.

Лестер
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