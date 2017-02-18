Фанаты «Миллуолла» выбежали на поле, чтобы отпраздновать победу над «Лестером»

С 52-й минуты встречи хозяева играли вдесятером, однако смогли выстоять против действующего чемпиона страны, а на 90-й минуте вырвали победу. Десятки болельщиков команды хозяев после финального свистка выбежали на поле, чтобы отпраздновать выход команды в следующую стадию турнира. Фанаты «Миллуолла» также стали провоцировать болельщиков с фан-сектора гостей, в результате чего между поклонниками «Лестера» и полицией, которая стала в этой ситуации живым щитом, случилась небольшая стычка.



«Лестер» завершил своё выступление в Кубке Англии, а «Миллуолл» пробился в ¼ финала.