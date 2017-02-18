В Англии футболист толкнул болл-боя и получил дисквалификацию на шесть матчей

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Эпизод произошел при счете 2:1 в пользу «Плимута». На 86-й минуте должны были исполнять угловой удар, но мяч схватил болл-бой. В этот момент к нему подбежал Келли и толкнул того, что тот упал на газон. Игроки «Плимута» набросились на футболиста и требовали наказания, но судья инцидента не видел.

Что примечательно, в концовке «Лейтон Ориент» забил два мяча и вырвал победу cо счетом 3:2. Успех позволил команде набрать 29 очков и приблизиться к уходу из зоны вылета. «Плимут» идет вторым.