В Англии футболист толкнул болл-боя и получил дисквалификацию на шесть матчей
Футболист английского «Лейтон Ориент» Лиам Келли толкнул
болл-боя в гостевом матче 31-го тура четвертой английской лиги с «Плимутом». Об этом пишет The Sun.
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Видимо, что-то случилось...
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Эпизод произошел при счете 2:1 в пользу «Плимута». На 86-й минуте должны были исполнять угловой удар, но мяч схватил
Что примечательно, в концовке «Лейтон Ориент» забил два мяча и вырвал победу cо счетом 3:2. Успех позволил команде набрать 29 очков и приблизиться к уходу из зоны вылета. «Плимут» идет вторым.
Напомним, похожий эпизод произошел в 2013 году. В матче Кубка английской лиги полузащитник «Челси» Эден Азар пару раз пнул
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