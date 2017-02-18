Товарищеский матч. «Витебск» сыграл вничью с брянским «Динамо»
«Витебск» сыграл вничью с брянским «Динамо» (Россия, Д3) в предсезонном товарищеском матче — 1:1.
Витебск — Динамо Брянск (Россия, Д3) — 1:1
Голы: 1:0 — Соловей (67). 1:1 — Акопян (90, с пенальти).
Витебск: Гущенко, Скитов (Золотов), Залеский (Соловей), Наумов (Баранок), Печенин (Раджабов), Квашук (Тимошенко), Рожок (Козлов), Тихоновский (Калинин), Матвеенко (Раджабов), Виноградов (Волков З.), Волков Р. (Вергейчик).
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