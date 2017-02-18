«Миллуолл» в меньшинстве обыграл «Лестер» и вышел в ¼ финала Кубка Англии
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. «Миллуолл», выступающий в League One (третий дивизион чемпионата Англии), в меньшинстве одержал победу над действующим чемпионом страны «Лестером» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.
Субботняя игра в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил Шон Каммингс. На 52-й минуте за две желтые карточки поле покинул защитник «Миллуолла» Джейк Купер.
В параллельных матчах «Манчестер Сити» на выезде разошелся миром с клубом Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — 0:0, а «Мидлсбро» на своем поле обыграл со счетом 3:2 еще одного представителя League One клуб «Оксфорд Юнайтед».
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