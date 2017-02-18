Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28822812/
18 февраля 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Миллуолл» в меньшинстве обыграл «Лестер» и вышел в ¼ финала Кубка Англии

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. «Миллуолл», выступающий в League One (третий дивизион чемпионата Англии), в меньшинстве одержал победу над действующим чемпионом страны «Лестером» и вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу.

Субботняя игра в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте забил Шон Каммингс. На 52-й минуте за две желтые карточки поле покинул защитник «Миллуолла» Джейк Купер.

В параллельных матчах «Манчестер Сити» на выезде разошелся миром с клубом Чемпионшипа «Хаддерсфилд Таун» — 0:0, а «Мидлсбро» на своем поле обыграл со счетом 3:2 еще одного представителя League One клуб «Оксфорд Юнайтед».

Лестер
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями