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18 февраля 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Мадридский «Реал» переиграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Мадридский «Реал» переиграл на своем поле «Эспаньол» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

<em>МОСКВА 18 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Мадридский Реал переиграл на своем поле <span class=error>Эспаньол</span> в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У «Реала» мячи забили Альваро Мората (33-я минута) и Гарет Бейл (83), отличившийся в первом же матче после того, как восстановился от травмы, из-за которой пропустил более трех месяцев.

После этой победы мадридский клуб набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице испанской примеры. «Реал» на четыре очка обгоняет ближайших преследователей из «Барселоны», имея при этом игру в запасе.

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