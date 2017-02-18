Мадридский «Реал» переиграл «Эспаньол» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Мадридский «Реал» переиграл на своем поле «Эспаньол» в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в столице Испании на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У «Реала» мячи забили Альваро Мората (33-я минута) и Гарет Бейл (83), отличившийся в первом же матче после того, как восстановился от травмы,
После этой победы мадридский клуб набрал 52 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице испанской примеры. «Реал» на четыре очка обгоняет ближайших преследователей из «Барселоны», имея при этом игру в запасе.
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