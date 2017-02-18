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18 февраля 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Левандовского спас «Баварию» от поражения в матче бундеслиги против «Герты»

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Футболисты мюнхенской «Баварии» ушли от поражения в матче 21-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой», сравняв счет уже в компенсированное время.

Субботняя игра в Берлине завершилась вничью — 1:1. В составе «Герты» гол забил Ведад Ибишевич (21-я минута), у «Баварии» отличился Роберт Левандовский (90+6).

После 21 тура мюнхенцы имеют 50 очков и на восемь баллов опережают идущий вторым «Лейпциг», у которого игра в запасе. «Герта» набрала 34 балла и занимает шестое место в турнирной таблице. В следующем туре «Бавария» 25 февраля примет «Гамбург». «Герта» в этот же день проведет домашний матч против «Айнтрахта».

Результаты параллельных игр тура:

«Майнц» — «Вердер» — 0:2,

«Боруссия» (Дортмунд) — «Вольфсбург» — 3:0,

«Айнтрахт» (Франкфурт) — «Ингольштадт 04» — 0:2,

«Хоффенхайм» — «Дармштадт» — 2:0.

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