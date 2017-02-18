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18 февраля 2017, 19:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Реал» установил свой новый рекорд, забив в 42 матче подряд

В матче 23-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» мадридский «Реал» установил свой новый рекорд, забив в 42-й игре подряд.

На 33-й минуте встречи счёт открыл Альваро Мората.

В последний раз «Реал» не поражал ворота своего соперника в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» 26 апреля 2016 года. Та игра в Манчестере завершилась нулевой ничьей. С тех пор подопечные Зинедина Зидана, на данный момент, забили 113 голов в 42 матчах.

Абсолютный рекорд в Испании принадлежит «Барселоне». В сезонах 1942−1943 и 1943−1944 годов каталонцы забивали в 44 матчах подряд.

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