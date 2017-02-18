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18 февраля 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Моуринью признался в «сливе» матча в бытность тренером «Челси»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что в период работы в «Челси» намеренно проиграл матч Кубка Англии.

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед <span class=error>Жозе</span> <span class=error>Моуринью</span> рассказал что в период работы в <span class=error>Челси</span> намеренно проиграл матч Кубка Англии. Увеличить
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«Да, когда-то я “слил” Кубок Англии. На той же неделе мы противостояли “Барселоне” в Лиге чемпионов, играли финал Кубка лиги против “Ливерпуля”, а в середине недели должны были встретиться в Кубке Англии с “Ньюкаслом”. Я решил “слить” кубковую встречу, потому что расписание было слишком плотным», — признался Моуринью, слова которого приводит Sky Sports.

Португалец привел «Челси» к трем титулам чемпионов Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), трем победам в Кубке лиги (2005, 2007, 2015), победе в Кубке (2007) и Суперкубке страны (2005).

19 февраля в 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Блэкберн Роверс». После 25 туров английской премьер-лиги команда Моуринью с 48 очками занимает шестое место в таблице.

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