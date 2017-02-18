Моуринью признался в «сливе» матча в бытность тренером «Челси»
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что в период работы в «Челси» намеренно проиграл матч Кубка Англии.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Да,
Португалец привел «Челси» к трем титулам чемпионов Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), трем победам в Кубке лиги (2005, 2007, 2015), победе в Кубке (2007) и Суперкубке страны (2005).
19 февраля в 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» встретится с «Блэкберн Роверс». После 25 туров английской
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter