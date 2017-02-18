Товарищеские матчи. «Слуцк» обыграл московское «Торпедо», «Городея» уступила польской «Олимпии»

«Газиантепспор» сыграл вничью с «Башакшехиром» в выездном поединке 21-го тура чемпионата Турции — 0:0. Белорусский хавбек гостей Сергей Кисляк отыграл «от звонка до звонка». Его партнер по команде Антон Путило не попал в заявку на вторую половину сезона.