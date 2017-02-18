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18 февраля 2017, 18:39 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеские матчи. «Слуцк» обыграл московское «Торпедо», «Городея» уступила польской «Олимпии»

«Слуцк» нанес поражение московскому «Торпедо» (Д3) в товарищеском матче — 2:0. В другом поединке «Городея» уступила польской «Олимпии» (Д2) — 0:1.

Олимпия Грудзенз (Польша, Д2) — Городея — 1:0
Городея: Романюк, Усеня, Пласконный, Шестиловский, Ярославский, Воловик, Тупчий, Игнатенко, Лебедев, Глебко, Воронков.

Слуцк — Торпедо Москва (Россия, Д3) — 2:0
Голы: 1:0 — Юсов (35). 2:0 — Былина (80).
Слуцк (1-й тайм): Дударь, Залесский, Каршакевич, Образов, С. Щегрикович, Ауие, Д. Щегрикович, Думбия, Юсов, Бобко, Себаи.
Слуцк (2-й тайм): Брановец, Былинкин, Каршакевич, С. Щегрикович, Былина, Трачинский, Д. Щегрикович, Яцкевич, Кибук, Балоян, Рушницкий.

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