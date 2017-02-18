Чемпионат Турции. «Газиантепспор» с Кисляком в составе сыграл вничью с «Башакшехиром»
«Газиантепспор» сыграл вничью с «Башакшехиром» в выездном поединке 21-го тура чемпионата Турции — 0:0. Белорусский хавбек гостей Сергей Кисляк отыграл «от звонка до звонка». Его партнер по команде Антон Путило не попал в заявку на вторую половину сезона.
Газиантепспор — Башакшехир — 0:0
«Газиантепспор» замыкает таблицу чемпионата Турции, «Башакшехир» идет на втором месте.
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