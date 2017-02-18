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18 февраля 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Чемпионат Греции. «Атромитос» с Горбуновым и Багой в составе переиграл «Ксанти»

«Атромитос» одержал победу над «Ксанти» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Греции — 2:1. Ворота хозяев защищал белорусский голкипер Андрей Горбунов — на 56-й минуте он заработал предупреждение. Его партнер по команде Дмитрий Бага вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте поединка.

Атромитос — Ксанти — 2:1

Голы: 1:0 — Плателлас (42). 1:1 — Юнес (57, пен.). 2:1 — Тонсо (85).

Удаление: Карасалидис (Ксанти, 94+).

«Атромитос» занимает восьмое место в таблице, «Ксанти» оккупировал пятую строчку.

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