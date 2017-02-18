«Иртыш» тренируется в режиме двухразовых тренировок

По утрам занятия полностью посвящены физической подготовке, а во второй половине дня носят игровой характер.



На третьем сборе команда будет работать над скоростной выносливостью, а этот аспект подготовки сопряжен с высокой и интенсивной нагрузкой. Для контроля состояния футболисты все утреннее занятие провели со специальными датчиками, показатели которых дают представление не только о возможностях организма переносить нагрузки, а и о скорости восстановления после упражнений.



На втором занятии, которое началось в 15:00, бело-синие сначала отрабатывали технико-тактические упражнения c ударами по воротам. А в завершении провели двухсторонку почти на все поле.