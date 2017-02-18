«Иртыш» тренируется в режиме двухразовых тренировок
Как и было запланировано, после первой втягивающей тренировки, павлодарский «Иртыш» вошел в привычный для межсезонья режим двухразовых ежедневных тренировок.
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Видимо, что-то случилось...
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По утрам занятия полностью посвящены физической подготовке, а во второй половине дня носят игровой характер.
На третьем сборе команда будет работать над скоростной выносливостью, а этот аспект подготовки сопряжен с высокой и интенсивной нагрузкой. Для контроля состояния футболисты все утреннее занятие провели со специальными датчиками, показатели которых дают представление не только о возможностях организма переносить нагрузки, а и о скорости восстановления после упражнений.
На втором занятии, которое началось в 15:00,
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