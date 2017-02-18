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18 февраля 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» тренируется в режиме двухразовых тренировок

Как и было запланировано, после первой втягивающей тренировки, павлодарский «Иртыш» вошел в привычный для межсезонья режим двухразовых ежедневных тренировок.

Как и было запланировано после первой втягивающей тренировки павлодарский Иртыш вошел в привычный для межсезонья режим двухразовых ежедневных тренировок. Увеличить
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По утрам занятия полностью посвящены физической подготовке, а во второй половине дня носят игровой характер.

На третьем сборе команда будет работать над скоростной выносливостью, а этот аспект подготовки сопряжен с высокой и интенсивной нагрузкой. Для контроля состояния футболисты все утреннее занятие провели со специальными датчиками, показатели которых дают представление не только о возможностях организма переносить нагрузки, а и о скорости восстановления после упражнений.

На втором занятии, которое началось в 15:00, бело-синие сначала отрабатывали технико-тактические упражнения c ударами по воротам. А в завершении провели двухсторонку почти на все поле.

Иртыш П
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