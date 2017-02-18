Конте: Не хочу, чтобы игрок, который не попадает в старт «Челси», был счастлив

«Когда игрок не выходит в стартовом составе, он недоволен, но я и не хочу, чтобы он был счастлив, потому что мне нужно, чтобы они сражались, чтобы мне было сложно выбирать состав, чтобы была конкуренция в команде.



Приятно, что у меня есть группа ребят, которые прогрессируют во всех аспектах — в плане техники, тактики и психологии, которые чувствуют правильную ответственность в ходе сезона. Поверьте, сформировать такие группы нелегко и мы выросли за эти семь месяцев. Мы продолжаем прибавлять и расти. Если честно, мне приятно это видеть.



Я был футболистом и понимаю, что происходит в раздевалке, что чувствуют те, кто привык играть в каждом матче, кто не очень часто играет или не играет вообще. Самое важное, быть уважительным ко всем, а не только к тем 11 игрокам, которые составляют основу. Мне важен каждый игрок, без исключения. Всегда стараюсь уважать игроков, хочу относиться к ним почтительно, потому что требую этого от всех и, полагаю, так нужно вести себя в раздевалке», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».