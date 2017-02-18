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18 февраля 2017, 12:58 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Итальянская федерация готова ввести систему видеоповторов в Cерии А с сентября

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянская федерация футбола готова ввести систему видеоповторов в высшем дивизионе чемпионата страны (Cерия А) с сентября 2017 года. Об этом сообщил генеральный директор организации Мишель Юва, слова которого приводит портал Football Italia.

В начале марта прошлого года Международный совет футбольных ассоциаций, ответственный за изменения правил игры, одобрил тестирование видеоассистентов главных судей. Система внедрена в тестовом режиме на испытательный срок в два года в чемпионатах не из числа ведущих, например, во втором дивизионе первенства Италии. Также система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии.

«Как только Международная федерация футбола решит, что экспериментальная фаза завершена, мы готовы внедрить систему хоть с сентября», — сказал Юва.

Ранее о намерении внедрить систему с текущего года сообщили Главная футбольная лига (MLS) и немецкая Бундеслига.
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