«Челси» летом хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М Дахуда

При этом синим придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за Дахуда со стороны других клубов, в числе которых дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Ювентус».



Контракт Дахуда с «Боруссией» истекает летом 2018 года и продлевать его полузащитник отказался. Немецкий клуб готов продать игрока по окончании сезона.

Представители футболиста молодёжной сборной Германии в последние несколько недель провели переговоры с рядом клубов, включая «Челси».