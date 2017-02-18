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18 февраля 2017, 11:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» летом хочет приобрести полузащитника «Боруссии» М Дахуда

«Челси» претендует на полузащитника мёнхенгладбахской «Боруссии» Махмуда Дахуда и хочет приобрести 21-летнего игрока летом, сообщает The Guardian.

При этом синим придётся столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за Дахуда со стороны других клубов, в числе которых дортмундская «Боруссия», «ПСЖ» и «Ювентус».

Контракт Дахуда с «Боруссией» истекает летом 2018 года и продлевать его полузащитник отказался. Немецкий клуб готов продать игрока по окончании сезона.

Представители футболиста молодёжной сборной Германии в последние несколько недель провели переговоры с рядом клубов, включая «Челси».

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