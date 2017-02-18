Китайские инвесторы прекратили финансировать «Сумы»
Китайские инвесторы больше не будут финансировать клуб первой украинской лиги «Сумы», сообщает MatchDay.
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По данным источника, клуб остался без финансовой помощи инвесторов из Китая. На данный момент «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в очередной раз отложили вылет в Турцию на
В конце января сообщалось, что клуб передали под управление китайской инвестиционной компании
После 20 туров «Сумы» занимают 16-е место в таблице первой украинской лиги, находясь в зоне вылета.
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