Китайские инвесторы прекратили финансировать «Сумы»

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По данным источника, клуб остался без финансовой помощи инвесторов из Китая. На данный момент «Сумы» ведут подготовку в родном городе и в очередной раз отложили вылет в Турцию на учебно-тренировочный сбор. Под руководством наставника команды Владимира Лютого тренируются лишь те игроки, которые находятся в клубе на контракте.



В конце января сообщалось, что клуб передали под управление китайской инвестиционной компании Smart-Mentors Ltd до конца сезона.

После 20 туров «Сумы» занимают 16-е место в таблице первой украинской лиги, находясь в зоне вылета.