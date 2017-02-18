La Gazzetta dello Sport: сумма сделки по продаже «Милана» составит €320 млн

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По информации издания, стороны провели переговоры в Гонконге, где было достигнуто предварительное соглашение. Нынешний владелец клуба итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони продаст китайским инвесторам 99,9 процентов акций клуба. Отмечается, что сразу после смены владельцев в отставку уйдут вице- президенты клуба Адриано Галлиани и Барбара Берлускони, а 17-летнему вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который уже занимает место в стартовом составе и привлек к себе внимание нескольких клубов, будет предложен долгосрочный контракт.

Сделка, как и сообщалось ранее, будет оформлена официально 3 марта.

Компания «Фининвест» приобрела «Милан» в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. «Милан» является вторым в списке самых богатых клубов Италии.

В текущем сезоне «Милан» занимает третье место в чемпионате страны после 15 туров.