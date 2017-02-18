Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28818316/
18 февраля 2017, 10:42 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

La Gazzetta dello Sport: сумма сделки по продаже «Милана» составит €320 млн

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Китайские инвесторы заплатят за покупку итальянского футбольного клуба «Милан» 320 миллионов евро. Об этом сообщает портал Football Italia со ссылкой на печатную версию газеты La Gazzetta dello Sport.

По информации издания китайские инвесторы провели переговоры с владельцами клуба в Гонконге где было достигнуто предварительное соглашение. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации издания, стороны провели переговоры в Гонконге, где было достигнуто предварительное соглашение. Нынешний владелец клуба итальянская холдинговая компания «Фининвест» семьи Сильвио Берлускони продаст китайским инвесторам 99,9 процентов акций клуба. Отмечается, что сразу после смены владельцев в отставку уйдут вице- президенты клуба Адриано Галлиани и Барбара Берлускони, а 17-летнему вратарю «Милана» Джанлуиджи Доннарумме, который уже занимает место в стартовом составе и привлек к себе внимание нескольких клубов, будет предложен долгосрочный контракт.

Сделка, как и сообщалось ранее, будет оформлена официально 3 марта.

Компания «Фининвест» приобрела «Милан» в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. «Милан» является вторым в списке самых богатых клубов Италии.

В текущем сезоне «Милан» занимает третье место в чемпионате страны после 15 туров.

Милан
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

«Наполи» в январе отказался продавать «Милану» Инсинье за € 35 млн

«Наполи» в январе отклонил предложение от «Милана», который был готов заплатить € 35 млн за нападающего неаполитанского клуба Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia со ссылкой на слова журналиста Паоло Барджиджи в эфире Premium Sport.
Еще 7 новостей  Все новости
18 февраля

Боксер Рой Джонс-младший завоевал титул чемпиона мира WBF

Все билеты на бой Федора Емельяненко с Мэттом Митрионом проданы

Хоккеист Малкин отдал 500-ю голевую передачу в регулярных чемпионатах НХЛ