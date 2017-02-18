Шабанов: Кварцяный называл меня и рыжим, и чернобровым, и Пеле
Защитник «Стали» Артём Шабанов рассказал, как ему работалось в луцкой «Волыни» с главным тренером Виталием Кварцяным.
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«Кварцяный научил хорошо играть под крики. Сделал хорошей мою выдержку. Первое время постоянно реагируешь, постоянно оборачиваешься и слушаешь, что он кричит. Начинаешь нервничать, дёргаться. Со временем привыкаешь и не обращаешь внимания.
Как меня называл Кварцяный? И рыжим, и чернобровым, и Пеле. Он почти каждого футболиста называет Пеле. Всегда приводил его в пример, что он выиграл чемпионат мира в 20 лет. Говорил, вам уже по 25, а вы ещё ничего не выиграли», — сказал Шабанов в интервью FootballHub.
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