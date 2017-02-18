Роналдо рассказал, почему играл за «Барселону» всего один сезон

Цвета каталонского клуба экс-футболист сборной Бразилии защищал с 1996 по 1997 год.



«Это был замечательный опыт, однако у меня не было возможности остаться в “Барселоне”. И не по моей вине. Я уже достиг соглашения о продлении контракта с клубом. Это было за месяц до окончания чемпионата Испании. Но спустя неделю президент клуба и адвокат сказали, что контракт, заключённый с “Барселоной”, является абсурдом. Они приняли бы предложение любого клуба, который заплатил бы за меня $ 29 млн. В “Барселоне” до сих пор проявляют подобные качества в переговорах», — приводит слова Роналдо ESPN.