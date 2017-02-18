Путило исключён из заявки «Газиантепспора» на сезон
Турецкий «Газиантепспор» исключил из заявки на сезон двух игроков: белорусского полузащитника Антона Путило и голландского защитника Барта ван Хинтума, сообщает Telgraf.
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Связано это с избытком легионеров в турецкой команде.
Путило перешёл в «Газиантепспор» летом 2015 года, заключив двухлетний контракт. В России он выступал за «Волгу» и московское «Торпедо».
В нынешнем сезоне Антон провёл 13 матчей в чемпионате Турции (из них 5 — в основном составе), но результативными действиями не отметился.
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