Путило исключён из заявки «Газиантепспора» на сезон

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Связано это с избытком легионеров в турецкой команде.



Путило перешёл в «Газиантепспор» летом 2015 года, заключив двухлетний контракт. В России он выступал за «Волгу» и московское «Торпедо».



В нынешнем сезоне Антон провёл 13 матчей в чемпионате Турции (из них 5 — в основном составе), но результативными действиями не отметился.