«Борнмут» вслед за «Манчестер Сити» обвинили в нарушении антидопинговых правил

Футбольная ассоциация Англии обвинила клуб в нескольких случаях нарушений. Так, в «Борнмуте» не указывали время и место пребывания игроков, благодаря чему допинг-офицеры могли бы провести внесоревновательную проверку.



Ответить на обвинения в «Борнмуте» должны до 23 февраля.



Ранее за аналогичное нарушение был наказан «Манчестер Сити», заплативший штраф в размере £ 35 тысяч.