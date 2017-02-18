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18 февраля 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Борнмут» вслед за «Манчестер Сити» обвинили в нарушении антидопинговых правил

«Борнмут» подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает BBC.

Футбольная ассоциация Англии обвинила клуб в нескольких случаях нарушений. Так, в «Борнмуте» не указывали время и место пребывания игроков, благодаря чему допинг-офицеры могли бы провести внесоревновательную проверку.

Ответить на обвинения в «Борнмуте» должны до 23 февраля.

Ранее за аналогичное нарушение был наказан «Манчестер Сити», заплативший штраф в размере £ 35 тысяч.

Борнмут
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