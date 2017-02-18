«Борнмут» вслед за «Манчестер Сити» обвинили в нарушении антидопинговых правил
«Борнмут» подозревается в нарушении антидопинговых правил, сообщает BBC.
Футбольная ассоциация Англии обвинила клуб в нескольких случаях нарушений. Так, в «Борнмуте» не указывали время и место пребывания игроков, благодаря чему
Ответить на обвинения в «Борнмуте» должны до 23 февраля.
Ранее за аналогичное нарушение был наказан «Манчестер Сити», заплативший штраф в размере £ 35 тысяч.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter