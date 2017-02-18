Гвардиола заявил, что никогда не вернется на пост тренера «Барселоны»

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Накануне газета The Sun сообщила, что аргентинский футболист «Барселоны» Лионель Месси пытается убедить Гвардиолу вернуться в испанский клуб.

«Нет, я никогда не вернусь в “Барселону”, чтобы быть тренером. Мое время там прошло», — сказал Гвардиола.

Гвардиола тренировал «Барселону» в период с 2008 по 2012 год, за это время клуб трижды стал чемпионом Испании, дважды — обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.