«Гранада» стала первой командой в Испании, выставившей 11 футболистов из разных стран
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Гранада» стал первым в истории чемпионатов Испании, выставившим в основном составе 11 игроков из разных стран. Об этом сообщает испанское издание Marca.
В составе «Гранады» на домашний матч 25-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» вышли следующие футболисты: голкипер Гильермо Очоа (Мексика), защитники Димитри Фулкье (Франция), Гастон Сильва (Уругвай), Сверри Ингасон (Исландия), Мартин Онгла (Камерун), Эрнандес (Испания), полузащитники Уче Генри Агбо (Нигерия), Мехди
«Гранада» одержала крупную победу со счетом 4:1. Дублем отметился Рамос, еще по голу забили
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