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18 февраля 2017, 10:33 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Гранада» стала первой командой в Испании, выставившей 11 футболистов из разных стран

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Гранада» стал первым в истории чемпионатов Испании, выставившим в основном составе 11 игроков из разных стран. Об этом сообщает испанское издание Marca.

В составе «Гранады» на домашний матч 25-го тура чемпионата Испании против «Бетиса» вышли следующие футболисты: голкипер Гильермо Очоа (Мексика), защитники Димитри Фулкье (Франция), Гастон Сильва (Уругвай), Сверри Ингасон (Исландия), Мартин Онгла (Камерун), Эрнандес (Испания), полузащитники Уче Генри Агбо (Нигерия), Мехди Карсела-Гонсалес (Марокко), Андреас Перейра (Бразилия) и нападающие Мубарак Вакасо (Гана), Адриан Рамос (Колумбия).

«Гранада» одержала крупную победу со счетом 4:1. Дублем отметился Рамос, еще по голу забили Карсела-Гонсалес и Перейра. «Гранада» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков в 25 матчах.

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