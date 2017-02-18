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18 февраля 2017, 11:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Китайские клубы попытаются заполучить Руни до конца февраля

«Манчестер Юнайтед» всё ещё может распрощаться с нападающим Уэйном Руни этой зимой.

Как сообщает The Telegraph, 31-летний форвард может быть продан в один из клубов чемпионата Китая до закрытия там трансферного окна, то есть, до конца февраля.

По информации источника, несколько китайских клубов проявляют интерес к Руни и верят, что им удастся договориться с «МЮ» уже в этом месяце.

Отметим, что Руни не выходил в стартовом составе «МЮ» в матчах АПЛ с середины декабря.

В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провёл 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.

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