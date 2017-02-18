Источник: Китайские клубы попытаются заполучить Руни до конца февраля

Как сообщает The Telegraph, 31-летний форвард может быть продан в один из клубов чемпионата Китая до закрытия там трансферного окна, то есть, до конца февраля.



По информации источника, несколько китайских клубов проявляют интерес к Руни и верят, что им удастся договориться с «МЮ» уже в этом месяце.



Отметим, что Руни не выходил в стартовом составе «МЮ» в матчах АПЛ с середины декабря.



В текущем сезоне чемпионата Англии Руни провёл 17 матчей, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами.