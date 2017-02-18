«Порту» разгромил «Тонделу» и вышел на первое место в таблице

Андре Силва открыл счёт с пенальти на 43-й минуте. На перерыв команды ушли с минимальным перевесом «Порту». Во втором тайме в составе хозяев отличились Рубен Невеш (54-я минута), Тикиньо (63) и Диогу Жота (90+2). Отметим, что весь второй тайм «Тондела» провела в меньшинстве — в самом конце первой половины был удалён нападающий гостей Йордан Осорио.



Благодаря этой победе «Порту» набрал 53 очка и вышел на первое место в португальской Примейре, обогнав «Бенфику», у которой матч в запасе. «Тондела» (14 очков) замыкает турнирную таблицу.