Дубль Чичарито помог «Байеру» обыграть «Аугсбург» в чемпионате Германии по футболу
МОСКВА, 18 фев —
Р-Спорт. Футболисты леверкузенского «Байера» обыграли «Аугсбург» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Аугсбурга», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забил Карим Беллараби (23-я минута) и оформивший дубль Чичарито (40, 65). У «Аугсбурга» гол на счету Доминика Кора (60).
Гол Беллараби стал 50-тысячным в истории бундеслиги.
«Байер» (30 очков) идет на 8-м месте в турнирной таблице, «Аугсбург» (24) — 13-й.
Главные тренеры
|Мануэль Баум
|Роджер Шмидт
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|20
|4
|Удары в створ
|10
|2
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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