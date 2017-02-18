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18 февраля 2017, 1:30 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Чичарито помог «Байеру» обыграть «Аугсбург» в чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 18 фев — Р-Спорт. Футболисты леверкузенского «Байера» обыграли «Аугсбург» в гостевом матче 21-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Аугсбурга», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забил Карим Беллараби (23-я минута) и оформивший дубль Чичарито (40, 65). У «Аугсбурга» гол на счету Доминика Кора (60).

Гол Беллараби стал 50-тысячным в истории бундеслиги.

«Байер» (30 очков) идет на 8-м месте в турнирной таблице, «Аугсбург» (24) — 13-й.

17.02.2017 22:30 основной раунд: 21-й тур WWK Arena (SGL-Arena)
Аугсбург 1:3 Байер
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Мануэль Баум Роджер Шмидт
Голы
60′ Доминик Кор (Ку Джа Чхоль) 21
38 Карим Беллараби (К. Хаферц) 23′
7 Хавьер Эрнандес (Л. Бендер) 40′
7 Хавьер Эрнандес 65′
Составы
Mapвин Хитц 35
61′ Паул Ферхаг 2
Кристоф Янкер 16
45′ Филипп Макс 31
Мартин Хинтереггер 36
Даниэль Байер 10
Ку Джа Чхоль 19
Такаси Усами 39
Рауль Бобадилья 25
71′ Георг Тайгль 28
Чи Дон Вон 22
87′ 88′ Доминик Кор 21
Мориц Ляйтнер 5
1 Бернд Лено
6 Александр Драгович
16 Тин Едвай
18 Насименту Боргес Венделл 76′
39 Беньямин Хенрикс
29 Кай Хаферц
38 Карим Беллараби
44 Кевин Кампль
8 Ларс Бендер 44′
20 Чарльз Арангис
19 Юлиан Брандт 60′
31 Кевин Фолланд
7 Хавьер Эрнандес 67′
15 Юлиан Баумгартлингер
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 20
4 Удары в створ 10
2 Угловые 4
12 Фолы 14
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Байер
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Аугсбург
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