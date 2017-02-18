Дубль Чичарито помог «Байеру» обыграть «Аугсбург» в чемпионате Германии по футболу

Встреча, прошедшая в пятницу на поле «Аугсбурга», завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых забил Карим Беллараби (23-я минута) и оформивший дубль Чичарито (40, 65). У «Аугсбурга» гол на счету Доминика Кора (60).

Гол Беллараби стал 50-тысячным в истории бундеслиги.

«Байер» (30 очков) идет на 8-м месте в турнирной таблице, «Аугсбург» (24) — 13-й.