«Ювентус» разгромил «Палермо» и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

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Мячи в составе «Ювентуса» забили Клаудио Маркизио (13-я минута), Гонсало Игуаин (63) и Пауло Дибала (40, 89). У «Палермо» отличился Ивайло Чочев (90).

«Ювентус» одержал седьмую победу подряд и с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущую второй «Рому» уже на 10 очков. «Ювентус» продлил свою домашнюю серию побед до 29 матчей. Кроме того, за 25 матчей в чемпионате нынешнего сезона туринцы ни разу не сыграли вничью. «Палермо» с 14 очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 25 февраля примет «Эмполи», «Палермо» на следующий день встретится с «Сампдорией».