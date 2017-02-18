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18 февраля 2017, 1:12 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Ювентус» разгромил «Палермо» и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. «Ювентус» крупно обыграл «Палермо» со счетом 4:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча 25-го тура чемпионата Италии в Турине завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Увеличить
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Мячи в составе «Ювентуса» забили Клаудио Маркизио (13-я минута), Гонсало Игуаин (63) и Пауло Дибала (40, 89). У «Палермо» отличился Ивайло Чочев (90).

«Ювентус» одержал седьмую победу подряд и с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущую второй «Рому» уже на 10 очков. «Ювентус» продлил свою домашнюю серию побед до 29 матчей. Кроме того, за 25 матчей в чемпионате нынешнего сезона туринцы ни разу не сыграли вничью. «Палермо» с 14 очками располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 25 февраля примет «Эмполи», «Палермо» на следующий день встретится с «Сампдорией».

17.02.2017 22:45 основной раунд: 25-й тур Juventus Stadium
Ювентус 4:1 Палермо
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Диего Лопес
Голы
13′ Клаудио Маркизио 8
40′ Пауло Дибала 21
63′ Гонсало Игуаин (П. Дибала) 9
89′ Пауло Дибала (Г. Игуаин) 21
18 Ивайло Чочев (А. Диаманти) 90+3′
Составы
Джанлуиджи Буффон 1
Мехди Бенатиа 4
Леонардо Бонуччи 19
Дани Алвес 23
Квадво Асамоа 22
Гонсало Игуаин 9
Марко Пьяца 20
Пауло Дибала 21
45′ Сами Хедира 6
Марио Лемина 18
36′ 75′ Клаудио Маркизио 8
Томас Ринкон 28
70′ Стефано Стураро 27
Хуан Куадрадо 7
1 Йосип Посавец
3 Андреа Рисполи
4 Синиша Анджелкович
6 Эдоардо Гольданига 4′
19 Хайтам Алеесами
18 Ивайло Чочев
25 Корсини Бруну Энрике
30 Илия Несторовски
20 Роланд Шаллаи 71′
11 Карлос Эмбало
28 Мато Яяло 51′
44 Тони Шуньич
22 Норберт Балог 82′
23 Алессандро Диаманти
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 3
8 Угловые 3
12 Фолы 12
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марко Ди Белло (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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