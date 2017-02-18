«Ювентус» разгромил «Палермо» и упрочил лидерство в чемпионате Италии по футболу
МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. «Ювентус» крупно обыграл «Палермо» со счетом 4:1 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Мячи в составе «Ювентуса» забили Клаудио Маркизио (13-я минута), Гонсало Игуаин (63) и Пауло Дибала (40, 89). У «Палермо» отличился Ивайло Чочев (90).
«Ювентус» одержал седьмую победу подряд и с 63 очками продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, опережая идущую второй «Рому» уже на 10 очков. «Ювентус» продлил свою домашнюю серию побед до 29 матчей. Кроме того, за 25 матчей в чемпионате нынешнего сезона туринцы ни разу не сыграли вничью. «Палермо» с 14 очками располагается на 18-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» 25 февраля примет «Эмполи», «Палермо» на следующий день встретится с «Сампдорией».
|Массимилиано Аллегри
|Диего Лопес
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|8
|7
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Марко Ди Белло (Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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