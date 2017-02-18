Дубль Адриана Рамоса помог «Гранаде» разгромить «Бетис»
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала на своём поле «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Мехди
«Бетис» (24 очка) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Гранада» (16) делит 18-е место с хихонским «Спортингом».
Главные тренеры
|Лукас Алькарас
|Санчес Виктор
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|1
|10
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|7
|18
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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