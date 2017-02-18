Дубль Адриана Рамоса помог «Гранаде» разгромить «Бетис»

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Мехди Карсела-Гонсалес и Андреас Перейра, а дублем отметился Адриан Рамос. За «Бетис» отличился Матеус Петрос. Обе команды доигрывали встречу вдесятером после удалений на 66-й минуте встречи. У «Гранады» был удалён Перейра, а в составе гостей красную карточку получил Матиас Лейва.



«Бетис» (24 очка) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Гранада» (16) делит 18-е место с хихонским «Спортингом».