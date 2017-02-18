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18 февраля 2017, 1:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Адриана Рамоса помог «Гранаде» разгромить «Бетис»

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Гранада» принимала на своём поле «Бетис». Встреча проходила на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Мехди Карсела-Гонсалес и Андреас Перейра, а дублем отметился Адриан Рамос. За «Бетис» отличился Матеус Петрос. Обе команды доигрывали встречу вдесятером после удалений на 66-й минуте встречи. У «Гранады» был удалён Перейра, а в составе гостей красную карточку получил Матиас Лейва.

«Бетис» (24 очка) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. «Гранада» (16) делит 18-е место с хихонским «Спортингом».

17.02.2017 22:45 основной раунд: 23-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 4:1 Бетис
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Лукас Алькарас Санчес Виктор
Голы
18′ Мехди Карсела-Гонсалес (М. Вакасо) 16
28′ Адриан Рамос (О. Эктор Эрнандес) 7
33′ Андреас Перейра 18
64′ Адриан Рамос 7
5 Петрос (Р. Дурмиси) 75′
Составы
Гильермо Очоа 13
Гастон Сильва 3
Димитри Фулькье 22
Сверрир Ингасон 25
Мартин Хонгла 29
81′ Хенри Агбо Уче 5
55′ 66′ Андреас Перейра 18
62′ Адриан Рамос 7
72′ Ортега Эктор Эрнандес 23
Исаак Куэнка 19
40′ 70′ Мубарак Вакасо 8
Серхи Сампер 4
79′ Мехди Карсела-Гонсалес 16
Панайотис Коне 11
13 Антонио Адан
14 Риса Дурмиси
21 Алин Тошка
23 Аисса Манди
5 Петрос
7 Рубен Пардо
8 Жона Мартен 49′
24 Мартин Рубен Кастро
12 Кристиано Пиччини 70′
16 Альваро Кармона Сехудо
15 Райан Донк 45′
9 Антонио Санабрия
19 Алекс Алегрия 61′
11 Матиас Науэль Лейва 66′
Статистика
4 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 1
10 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
4 Угловые 7
18 Фолы 9
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Даниэль Окон Арраис (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бетис
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