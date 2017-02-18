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18 февраля 2017, 1:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» на выезде не сумел обыграть «Бастию»

«Монако» сыграл вничью с «Бастией» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Бастии на стадионе «Арманд Чезари» и закончилась со счётом 1:1.

На 19-й минуте нападающий Абдулайе Садио Диалло вывел хозяев вперёд, но в начале второго тайма полузащитник монегасков Бернарду Силва сравнял счёт.

«Монако» набрал 59 очков и занимает первое место в таблице Лиги 1, опережая на четыре балла «ПСЖ», который ещё не сыграл в этом туре. «Бастия» (23 очка) идёт 19-й.

17.02.2017 22:45 основной раунд: 26-й тур Armand Cesari
Бастия 1:1 Монако
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Франсуа Сикколини Леонарду Жардим
Голы
19′ Садио Диалло 2
10 Бернарду Силва 52′
Составы
Жан-Луи Лека 16
Абдельхамид Эль-Каутари 4
Пьер Бенгтссон 20
Александр Джикю 23
Флориан Маранж 28
Абдулай Кейта 12
Мехди Мостефа 14
Принс Оньянге 15
21′ Лассана Кулибали 25
83′ Гаэль Даник 8
89′ Лени Нанжис 11
74′ Садио Диалло 2
Аксель Нгандо 19
1 Даниэль Субашич
5 Жемерсон
23 Бенжамен Менди
25 Камиль Глик
8 Жоау Моутинью
10 Бернарду Силва
27 Тома Лемар
9 Радамель Фалькао
38 Альмами Туре 79′
7 Набиль Дирар
14 Темуе Бакайоко 45′
2 Фабинью
18 Валер Жермен 71′
29 Кильян Мбаппе
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 16
3 Удары в створ 4
3 Угловые 8
14 Фолы 10
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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