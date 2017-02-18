«Монако» на выезде не сумел обыграть «Бастию»

На 19-й минуте нападающий Абдулайе Садио Диалло вывел хозяев вперёд, но в начале второго тайма полузащитник монегасков Бернарду Силва сравнял счёт.



«Монако» набрал 59 очков и занимает первое место в таблице Лиги 1, опережая на четыре балла «ПСЖ», который ещё не сыграл в этом туре. «Бастия» (23 очка) идёт 19-й.