«Монако» на выезде не сумел обыграть «Бастию»
«Монако» сыграл вничью с «Бастией» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Бастии на стадионе «Арманд Чезари» и закончилась со счётом 1:1.
На 19-й минуте нападающий Абдулайе Садио Диалло вывел хозяев вперёд, но в начале второго тайма полузащитник монегасков Бернарду Силва сравнял счёт.
«Монако» набрал 59 очков и занимает первое место в таблице Лиги 1, опережая на четыре балла «ПСЖ», который ещё не сыграл в этом туре. «Бастия» (23 очка) идёт 19-й.
Главные тренеры
|Франсуа Сикколини
|Леонарду Жардим
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|8
|14
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter