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18 февраля 2017, 1:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Капитана «Лейтон Ориент» дисквалифицировали на 6 матчей за нападение на болбоя

Капитан «Лейтон Ориент» Лиам Келли получил шестиматчевую дисквалификацию за нападение на болбоя в гостевом матче 31-го тура четвёртого английского дивизиона против «Плимут Аргайл» (3:2), сообщает Sky Sports.

В концовке встречи Келли в попытке быстрее заполучить мяч, чтобы возобновить игру, сильно толкнул болбоя. Этот эпизод остался незамеченным судейской бригадой, однако безнаказанным 27-летний шотландский полузащитник не остался.
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