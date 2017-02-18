Капитана «Лейтон Ориент» дисквалифицировали на 6 матчей за нападение на болбоя
Капитан «Лейтон Ориент» Лиам Келли получил шестиматчевую дисквалификацию за нападение на болбоя в гостевом матче 31-го тура четвёртого английского дивизиона против «Плимут Аргайл» (3:2), сообщает Sky Sports.
В концовке встречи Келли в попытке быстрее заполучить мяч, чтобы возобновить игру, сильно толкнул болбоя. Этот эпизод остался незамеченным судейской бригадой, однако безнаказанным 27-летний шотландский полузащитник не остался.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter