Анчелотти: Не считаю Алькантару конкурентом для Мюллера

Ранее в матче 1/8 финала с «Арсеналом» (5:1) Алькантара попал в основной состав чемпиона Германии, в то время как Мюллер вышел лишь на замену.

«Я не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки. Они могут сыграть вместе против «Герты» в эти выходные, так как в ответной игре с «Арсеналом» мы можем провести ротацию.