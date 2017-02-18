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18 февраля 2017, 0:28 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

Анчелотти: Не считаю Алькантару конкурентом для Мюллера

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти заявил, что не считает Тьяго Алькантару конкурентом Томаса Мюллера.

Ранее в матче 1/8 финала с «Арсеналом» (5:1) Алькантара попал в основной состав чемпиона Германии, в то время как Мюллер вышел лишь на замену.

«Я не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки. Они могут сыграть вместе против «Герты» в эти выходные, так как в ответной игре с «Арсеналом» мы можем провести ротацию.

Я могу выпустить на поле только 11 человек, так что кому-то придется остаться на скамейке. Отмечу, что недовольных в нашей команде нет, все ведут себя профессионально, — приводит слова итальянца A Bola.

Бавария
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