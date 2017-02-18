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18 февраля 2017, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Лассана Диарра согласился перейти в «Шаньдун Лунэн»

Полузащитник Лассана Диарра, который на днях покинул «Марсель», принял предложение «Шаньдун Лунэн» и в ближайшее время должен подписать контракт с этим китайским клубом, утверждает La Provence.

Диарра известен российским любителям футбола по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи». За «Марсель» Лассана выступал с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах французской Лиги 1, не отметившись результативными действиями.

Французский хавбек вынужден искать деньги, поскольку ранее палата по разрешению споров ФИФА обязала его выплатить неустойку «Локомотиву» в размере € 10,5 млн за нарушение условий контракта.

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