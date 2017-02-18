Лассана Диарра согласился перейти в «Шаньдун Лунэн»

Диарра известен российским любителям футбола по выступлениям за «Локомотив» и «Анжи». За «Марсель» Лассана выступал с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах французской Лиги 1, не отметившись результативными действиями.



Французский хавбек вынужден искать деньги, поскольку ранее палата по разрешению споров ФИФА обязала его выплатить неустойку «Локомотиву» в размере € 10,5 млн за нарушение условий контракта.