Футболист «Байера» Беллараби забил 50-тысячный гол в истории Бундеслиги

Беллараби отличился на 23-й минуте гостевого матча 21-го тура чемпионата против «Аугсбурга». После первого тайма «Байер» ведет со счетом 2:0.

Похожим достижением обладает известный российский футболист и тренер Александр Бородюк, который в 1994 году в составе «Фрайбурга» стал автором 30-тысячного гола.

Бундеслига существует с 1963 года, самым титулованным клубом является «Бавария», в активе которой 26 титулов.