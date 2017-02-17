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17 февраля 2017, 23:48 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Футболист «Байера» Беллараби забил 50-тысячный гол в истории Бундеслиги

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Полузащитник немецкого футбольного клуба «Байер» Карим Беллараби забил гол, который стал 50-тысячным в истории Бундеслиги.

Беллараби отличился на 23-й минуте гостевого матча 21-го тура чемпионата против «Аугсбурга». После первого тайма «Байер» ведет со счетом 2:0.

Похожим достижением обладает известный российский футболист и тренер Александр Бородюк, который в 1994 году в составе «Фрайбурга» стал автором 30-тысячного гола.

Бундеслига существует с 1963 года, самым титулованным клубом является «Бавария», в активе которой 26 титулов.

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