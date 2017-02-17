Антонио Конте: Контракт Косты? Подумаем об этом в конце сезона
Главный тренер «Челси» Антонио Конте не стал комментировать слухи о том, что Диегу Коста близок к продлению контракта. По его словам, об этом в клубе будут думать после окончания сезона.
— Я не знаю, о чем говорят в прессе, — цитирует ВВС Конте. — Важно быть сосредоточенным на настоящем, а не думать так много о будущем. Все в «Челси» нацелены на достижение стоящих перед командой целей. А в конце сезона подумаем об остальном.
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