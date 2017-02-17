Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28816934/
17 февраля 2017, 23:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Антонио Конте: Контракт Косты? Подумаем об этом в конце сезона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не стал комментировать слухи о том, что Диегу Коста близок к продлению контракта. По его словам, об этом в клубе будут думать после окончания сезона.

— Я не знаю, о чем говорят в прессе, — цитирует ВВС Конте. — Важно быть сосредоточенным на настоящем, а не думать так много о будущем. Все в «Челси» нацелены на достижение стоящих перед командой целей. А в конце сезона подумаем об остальном.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Аленичев назвал главный трансфер в российском футболе

Карпин назначен главным редактором футбольных трансляций

Александр Тихонов "взрывает" интернет