Антонио Конте: Контракт Косты? Подумаем об этом в конце сезона

— Я не знаю, о чем говорят в прессе, — цитирует ВВС Конте. — Важно быть сосредоточенным на настоящем, а не думать так много о будущем. Все в «Челси» нацелены на достижение стоящих перед командой целей. А в конце сезона подумаем об остальном.