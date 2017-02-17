24-летний футболист играет во французском клубе с 2012 года, а в текущем сезоне забил 2 мяча и отдал 3 передачи в 17 встречах.

— Разве я наблюдал за ним в игре с «Барселоной»? Я рад за то, что у него получается так хорошо играть, — цитирует Mediaset Маротту. — Он отличный игрок, который нам нравится. Думаю, мысли о его приобретении — утопия, учитывая, как в нем заинтересован «ПСЖ». Мы не имеем такой возможности.