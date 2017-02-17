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17 февраля 2017, 23:44 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джузеппе Маротта: Мысли о приобретении Верратти — утопия

Генеральный менеджер «Ювентуса» Джузеппе Маротта заявил, что ему очень нравится игра полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, однако отметил, что его клуб вряд ли сможет приобрести итальянца.

24-летний футболист играет во французском клубе с 2012 года, а в текущем сезоне забил 2 мяча и отдал 3 передачи в 17 встречах.

— Разве я наблюдал за ним в игре с «Барселоной»? Я рад за то, что у него получается так хорошо играть, — цитирует Mediaset Маротту. — Он отличный игрок, который нам нравится. Думаю, мысли о его приобретении — утопия, учитывая, как в нем заинтересован «ПСЖ». Мы не имеем такой возможности.

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