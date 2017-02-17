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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28816807/
17 февраля 2017, 23:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси не получал конкретных предложений от «Барселоны» о новом контракте

Хорхе Месси, отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, 9 февраля прибыл в Барселону и до сих пор находится в этом городе, но всё ещё не встретился с руководством сине-гранатовых для обсуждения условий нового контракта футболиста, утверждает портал Goal.

<span class=error>Хорхе</span> <span class=error>Месси</span> отец нападающего Барселоны <span class=error>Лионеля</span> <span class=error>Месси</span> 9 февраля прибыл в Барселону и до сих пор находится в этом городе но всё ещё не встретился с руководством <nobr>сине-гранатовых</nobr> для обсуждения условий нового контракта футболиста утверждает портал <span class=error>Goal</span>. Увеличить
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Вскоре Хорхе должен вернуться в Аргентину, хотя не исключено, что он сядет за стол переговоров с президентом «Барсы» Хосепом Марией Бартомеу в ближайшие дни. К этому моменту стороны общались только по телефону и никаких конкретных предложений каталонцы не делали. Лионель склоняется к продлению договора, истекающего летом 2018 года, но он хотел бы знать планы клуба на ближайшие сезоны.

Месси был подвергнут критике за невыразительную игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4), и в прессе ходят слухи о том, что он тоскует по Хосепу Гвардиоле, который сейчас тренирует «Манчестер Сити». Будущее звёздного футболиста остаётся в подвешенном состоянии.

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