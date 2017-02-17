Месси не получал конкретных предложений от «Барселоны» о новом контракте

Вскоре Хорхе должен вернуться в Аргентину, хотя не исключено, что он сядет за стол переговоров с президентом «Барсы» Хосепом Марией Бартомеу в ближайшие дни. К этому моменту стороны общались только по телефону и никаких конкретных предложений каталонцы не делали. Лионель склоняется к продлению договора, истекающего летом 2018 года, но он хотел бы знать планы клуба на ближайшие сезоны.



Месси был подвергнут критике за невыразительную игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (0:4), и в прессе ходят слухи о том, что он тоскует по Хосепу Гвардиоле, который сейчас тренирует «Манчестер Сити». Будущее звёздного футболиста остаётся в подвешенном состоянии.