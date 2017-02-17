Экс-футболисту «Манчестер Юнайтед» Йорку отказано во въезде в США из-за иранской визы

«Молодец, Дональд Трамп. Послу МЮ Дуайту Йорку отказали в транзитной визе в Майами, потому что у него иранский штамп в паспорте», — написал Киз.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. Один из них ограничивает на 90 дней въезд в страну граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Представитель Тринидада и Тобаго Йорк выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2002 год. В его составе он трижды выиграл чемпионат Англии (1999, 2000, 2001), а также по разу стал победителем Кубка страны (1999) и Лиги чемпионов (1999).