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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28816189/
17 февраля 2017, 21:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA получила рекордный доход в сезоне-2015/16

Футбольная ассоциация Англии получила доход в размере € 433 млн по итогам сезона-2015/16, что является историческим рекордом, сообщает пресс-служба FA.

Если в прошлогоднем отчёте говорилось, что ассоциация понесла убытки в размере € 10,5 млн, то в сезоне-2015/16 доходы организации превысили расходы на € 8,2 млн, несмотря на неудачное выступление сборной Англии на чемпионате Европы — 2016.

Исполнительный директор FA Мартин Гленн отметил, что очень доволен финансовыми итогами сезона. По его словам, благодаря стабильным доходам организация будет вкладывать ещё больше средств в развитие футбола в стране.
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