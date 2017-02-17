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17 февраля 2017, 21:13 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Зинедин Зидан: Бэйл готов сыграть несколько минут с «Эспаньолом»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл восстановился после травмы и может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Гарет</span> <span class=error>Бэйл</span> восстановился после травмы и может сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании против <span class=error>Эспаньола</span>. Об этом сообщил главный тренер команды <span class=error>Зинедин</span> <span class=error>Зидан</span>. Увеличить
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«Бэйл будет в заявке, и мы планируем дать ему сыграть несколько минут. Он очень рад быть с нами, а мы рады его возвращению, хотя у нас еще есть два-три травмированных футболиста. Почти все готовы к матчу.

Бэйл — важный игрок для нас. Мы знаем его качество игры, его скорость, его опасность для соперников. Я рад, что он есть у нас, но он еще больше рад возможности вернуться в команду и сыграть, — цитирует Зидана Goal.com.

Напомним, Бэйл не играл с 22 ноября, когда в матче Лиги чемпионов против «Спортинга» он получил повреждение лодыжки. В текущем сезоне 27-летний Гарет Бэйл провел 16 матчей за «Реал» и забил семь мячей при четырех голевых передачах.

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