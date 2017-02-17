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17 февраля 2017, 20:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Ливерпуля» Сиссоко будет играть в Серии B

32-летний малийский полузащитник Мохамед Сиссоко продолжит карьеру в итальянской Серии B.

«Тернана» на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с игроком. Соглашение хавбека с командой, которая после 25 туров располагается на предпоследней строчке в таблице, рассчитано до 30 июня 2017 года.

Сиссоко ранее выступал за «Ювентус», «Ливерпуль», «Валенсию», «ПСЖ», а его последней командой была индийская «Пуне Сити».

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