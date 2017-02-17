Луис Фабиано, выступавший в Китае, стал игроком «Васко да Гама»
Бывший нападающий «Севильи» и сборной Бразилии Луис Фабиано, ранее выступавший за китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь», стал игроком «Васко да Гама», сообщает
пресс-служба бразильской команды.
В «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Луис Фабиано перешёл в декабре 2015 года. В составе китайской команды 36-летний форвард забил 23 мяча в 29 матчах.
Ранее нападающий выступал за «Севилью», «Сан-Паулу», «Порту» и «Ренн». За сборную Бразилии он сыграл 45 матчей и забил 28 мячей.
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