Венгер: из Мюнхена — в «Южное Бутово»
«СЭ» анонсирует наиболее интересные матчи ближайших дней.
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«АРСЕНАЛ» В ДЕКОРАЦИЯХ ПЯТОЙ ЛИГИ
На этой неделе
Разумеется, особо интересна встреча с младшими братьями гранда английского футбола. Битый «Баварией» «Арсенал» за несколько дней почувствует контраст между сверкающей «Аллианц Ареной» и пятитысячным «Гэндер Грин Лейн», где люди будут стоять на головах, чтобы увидеть «канониров».
Здесь уместно рассказать о самом месте проведения матча. Саттон — это не деревня, а самый южный район (или боро) Лондона,
ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДЛЯ «БАРСЫ»
«ПСЖ» оставил от «Барселоны» сплошную выжженную землю, но
У «Реала» задача позаковыристей: к «Королевскому клубу» в гости приедет другой каталонский клуб, который в этом сезоне бьется за попадание в еврокубки. Правда, шесть последних встреч «Эспаньола» с мадридцами заканчивались победами последних минимум в два мяча. Вероятно, то же самое будет и сейчас — Winline предлагает коэффициент 1.75 на победу «Реала» с форой (-2).
ДОННАРУММА ПРОЩАЕТСЯ С ДЕТСТВОМ
Время не жалеет даже талантливого вратаря «Милана». Матч с «Фиорентиной» станет последним для несовершеннолетнего Доннаруммы — на следующей неделе итальянцу исполнится 18 лет, и он
Впрочем, в глазах всех любителей футбола бородатый акселерат давно уже стал взрослым. В двух последних матчах (с «Болоньей» и «Лацио») Доннарумма спасал ворота после ударов прямо в упор, что впоследствии помогало «Милану» разжиться очками.
«БАВАРИЯ» В БЕРЛИНСКОЙ КРЕПОСТИ
Мюнхенцы сыты и довольны после славной трапезы посреди недели, но в бундеслиге их голод пока еще не утолен. «Бавария» не так убедительна в этом сезоне, как в предыдущих, и в прошлом туре даже чуть не потеряла очки в матче со скромным «Ингольштадтом». Теперь команде Карло Анчелотти предстоит визит в столицу, где играют главные домоседы чемпионата Германии: «Герта» в этом сезоне всего раз потеряла очки в домашнем матче и с удовольствием снимет скальп с фаворита. Коэффициент высокий — 8.41 на победу хозяев по мнению Winline.
ЧТО СМОТРЕТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ
18 февраля, суббота
«Герта» — «Бавария». 17.30. «Олимпиаштадион».
«Реал» — «Эспаньол». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».
19 февраля, воскресенье
«Милан» — «Фиорентина». 22.45. Стадион «Сан-Сиро».
«Барселона» — «Леганес». 22.45. Стадион «Ноу Камп».
20 февраля, понедельник
«Саттон Юнайтед» — «Арсенал». 22.55. Стадион «Гэндер Грин Лейн».
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