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«АРСЕНАЛ» В ДЕКОРАЦИЯХ ПЯТОЙ ЛИГИ

фоторепортаж «Бавария» забила пять мячей «Арсеналу» в плей-офф ЛЧ Мюнхенская «Бавария» разгромила лондонский «Арсенал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча проходила в ночь на четверг, 16 февраля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счетом 5:1.

На этой неделе премьер-лига отдыхает, а ее замещают прелюбопытнейшие матчи 1/8 финала Кубка Англии. Они интересны хотя бы потому, что в этом году впервые в истории так далеко добрались сразу два клуба из полупрофессиональных лиг: клубы пятого по силе дивизиона Англии «Саттон Юнайтед» и «Линколн Сити» сыграют против «Арсенала» и «Бернли» соответственно.

Разумеется, особо интересна встреча с младшими братьями гранда английского футбола. Битый «Баварией» «Арсенал» за несколько дней почувствует контраст между сверкающей «Аллианц Ареной» и пятитысячным «Гэндер Грин Лейн», где люди будут стоять на головах, чтобы увидеть «канониров».

Здесь уместно рассказать о самом месте проведения матча. Саттон — это не деревня, а самый южный район (или боро) Лондона, что-то вроде московского Южного Бутова. «Саттон Юнайтед» занимает 17-е место в национальной лиге, капитан команды по будням работает в строительной компании, а второй вратарь недавно справил 45-летие и весит намного больше центнера. И в понедельник в гости к этим достопочтенным джентльменам приедет Арсен Венгер.

ДЕФИБРИЛЛЯТОР ДЛЯ «БАРСЫ»

фоторепортаж ПСЖ разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Французский «Пари Сен- Жермен» на своем поле крупно победил испанскую «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завершилась со счетом 4:0.

«ПСЖ» оставил от «Барселоны» сплошную выжженную землю, но сине-гранатовые живучи. Иначе и нельзя: уважающие себя клубы давно выучили все тонкости реинкарнации, и даже различные разгромы не должны их сломить. Луис Энрике пока никуда не ушел, хотя стул под ним уже болтается на одной ножке. Спасти сезон хотя бы частично могут победы в Кубке Испании и чемпионате, и если первое очень вероятно, то со вторым нужно напрячься. Сейчас — самое время: в воскресенье на «Ноу Камп» пожалует аутсайдер лиги «Леганес».

У «Реала» задача позаковыристей: к «Королевскому клубу» в гости приедет другой каталонский клуб, который в этом сезоне бьется за попадание в еврокубки. Правда, шесть последних встреч «Эспаньола» с мадридцами заканчивались победами последних минимум в два мяча. Вероятно, то же самое будет и сейчас — Winline предлагает коэффициент 1.75 на победу «Реала» с форой (-2).

ДОННАРУММА ПРОЩАЕТСЯ С ДЕТСТВОМ

Время не жалеет даже талантливого вратаря «Милана». Матч с «Фиорентиной» станет последним для несовершеннолетнего Доннаруммы — на следующей неделе итальянцу исполнится 18 лет, и он наконец-то сможет позволить себе все взрослые радости.

Футбол Италия 2016/2017 Тур 25, 19.02.2017, 22:45 -:- Милан Фиорентина

Впрочем, в глазах всех любителей футбола бородатый акселерат давно уже стал взрослым. В двух последних матчах (с «Болоньей» и «Лацио») Доннарумма спасал ворота после ударов прямо в упор, что впоследствии помогало «Милану» разжиться очками. Красно-черные прервали серию поражений, но в зону Лиги Европы пока не вернулись. Быть может, после встречи с прямыми конкурентами из «Фиорентины» «Милан» поднимется повыше.

«БАВАРИЯ» В БЕРЛИНСКОЙ КРЕПОСТИ

Мюнхенцы сыты и довольны после славной трапезы посреди недели, но в бундеслиге их голод пока еще не утолен. «Бавария» не так убедительна в этом сезоне, как в предыдущих, и в прошлом туре даже чуть не потеряла очки в матче со скромным «Ингольштадтом». Теперь команде Карло Анчелотти предстоит визит в столицу, где играют главные домоседы чемпионата Германии: «Герта» в этом сезоне всего раз потеряла очки в домашнем матче и с удовольствием снимет скальп с фаворита. Коэффициент высокий — 8.41 на победу хозяев по мнению Winline.

ЧТО СМОТРЕТЬ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

18 февраля, суббота

«Герта» — «Бавария». 17.30. «Олимпиаштадион».

«Реал» — «Эспаньол». 18.15. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

19 февраля, воскресенье

«Милан» — «Фиорентина». 22.45. Стадион «Сан-Сиро».

«Барселона» — «Леганес». 22.45. Стадион «Ноу Камп».

20 февраля, понедельник

«Саттон Юнайтед» — «Арсенал». 22.55. Стадион «Гэндер Грин Лейн».