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17 февраля 2017, 20:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» в январе отказался продавать «Милану» Инсинье за € 35 млн

«Наполи» в январе отклонил предложение от «Милана», который был готов заплатить € 35 млн за нападающего неаполитанского клуба Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia со ссылкой на слова журналиста Паоло Барджиджи в эфире Premium Sport.

Осуществить трансфер намеревался новый спортивный директор россонери Массимилиано Мирабелли.

Контракт 25-летнего итальянца с «Наполи» истекает летом 2019 года. Известно, что стороны обсуждали новое соглашение, но к договорённости пока не пришли.

В нынешнем сезоне Инсинье провёл за «Наполи» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач.

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