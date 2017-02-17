«Наполи» в январе отказался продавать «Милану» Инсинье за € 35 млн
«Наполи» в январе отклонил предложение от «Милана», который был готов заплатить € 35 млн за нападающего неаполитанского клуба Лоренцо Инсинье, сообщает Football Italia со ссылкой на слова журналиста Паоло Барджиджи в эфире Premium Sport.
Осуществить трансфер намеревался новый спортивный директор россонери Массимилиано Мирабелли.
Контракт 25-летнего итальянца с «Наполи» истекает летом 2019 года. Известно, что стороны обсуждали новое соглашение, но к договорённости пока не пришли.
В нынешнем сезоне Инсинье провёл за «Наполи» 32 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал семь голевых передач.
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