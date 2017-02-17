Войцех Щенсны вернется в «Арсенал»

Как информирует Sky Sport, тренерский штаб «канониров» разочарован игрой своих вратарей в текущей кампании, поэтому всерьез рассчитывает на помощь поляка в следующем сезоне.



К тому же трансферная стоимость голкипера является чрезмерной для «Ромы», поэтому переговоры о его дальнейшем пребывании в стане «джаллоросси» практически исключены.