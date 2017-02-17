Войцех Щенсны вернется в «Арсенал»
26-летний голкипер «Ромы» Войцех Щенсный, арендованный у лондонского «Арсенала», наверняка вернется на Туманный Альбион по завершении сезона.
Как информирует Sky Sport, тренерский штаб «канониров» разочарован игрой своих вратарей в текущей кампании, поэтому всерьез рассчитывает на помощь поляка в следующем сезоне.
К тому же трансферная стоимость голкипера является чрезмерной для «Ромы», поэтому переговоры о его дальнейшем пребывании в стане «джаллоросси» практически исключены.
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