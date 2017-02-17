Белорус прошел просмотр в «Окжетпесе»

Сегодня сообщалось, что Перепечко проходил просмотр в «Милсами» и не подошел этому клубу. По информации Football.by, футболист действительно провел пять дней в расположении молдавской команды и даже сыграл за нее один товарищеский матч, однако только для поддержания формы.



На тот момент у него уже было предложение от «Окжетпеса», но он не мог присоединиться к казахстанскому клубу сразу. В его составе Перепечко принял участие в спарринге с российским «Лучом-Энергией» (1:1), отыграв один тайм. Дальнейшие перспективы белорусского полузащитника должны проясниться в ближайшие дни.