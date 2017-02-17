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17 февраля 2017, 19:38 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Кайрат» переиграл московское «Динамо»

Алматинский «Кайрат» на УТС в Турции сыграл товарищеский матч с московским «Динамо», пишет Sports.kz.

<span class=error>Алматинский</span> <span class=error>Кайрат</span> на <span class=error>УТС</span> в Турции сыграл товарищеский матч с московским Динамо пишет Sports.kz. Увеличить
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Состав «Кайрата»: Покатилов (Плотников 46), Суюмбаев, Маркович, Рудосельский, Ахметов (Вороговский 85), Бакаев, Куат, Исламхан, Иличевич (Жуков 46), Исаэл (Раимбек 76), Турысбек (Балтабаев 83).

По итогам встречи была зафиксирована победа казахстанского клуба — 1:0, на 48-й минуте отметился Бауыржан Турысбек.

20 февраля в 20:30 по Астане «Кайрат» проведет игру с махачкалинским «Анжи».

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