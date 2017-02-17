«Кайрат» переиграл московское «Динамо»
Алматинский «Кайрат» на УТС в Турции сыграл товарищеский матч с московским «Динамо», пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Состав «Кайрата»: Покатилов (Плотников 46), Суюмбаев, Маркович, Рудосельский, Ахметов (Вороговский 85), Бакаев, Куат, Исламхан, Иличевич (Жуков 46), Исаэл (Раимбек 76), Турысбек (Балтабаев 83).
По итогам встречи была зафиксирована победа казахстанского клуба — 1:0, на 48-й минуте отметился Бауыржан Турысбек.
20 февраля в 20:30 по Астане «Кайрат» проведет игру с махачкалинским «Анжи».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter