Анчелотти: Не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки

В прошедшем матче 1/8 финала с «Арсеналом» (5:1) в основном составе немцев вышел Алькантара и оформил дубль, а Мюллер остался в запасе, но, выйдя на поле во втором тайме, забил пятый гол в ворота «канониров».



«Я не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки. Они могут сыграть вместе против “Герты” в эти выходные, так как в ответной игре с “Арсеналом” мы можем провести ротацию. Я могу выпустить на поле только 11 человек, так что кому-то придётся остаться на скамейке. Отмечу, что недовольных в нашей команде нет, все ведут себя профессионально», — цитирует Анчелотти A Bola.