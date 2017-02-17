Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28815357/
17 февраля 2017, 19:33 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Анчелотти: Не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что в мюнхенской команде нет конкуренции между Тьяго Алькантарой и Томасом Мюллером.

В прошедшем матче 1/8 финала с «Арсеналом» (5:1) в основном составе немцев вышел Алькантара и оформил дубль, а Мюллер остался в запасе, но, выйдя на поле во втором тайме, забил пятый гол в ворота «канониров».

«Я не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки. Они могут сыграть вместе против “Герты” в эти выходные, так как в ответной игре с “Арсеналом” мы можем провести ротацию. Я могу выпустить на поле только 11 человек, так что кому-то придётся остаться на скамейке. Отмечу, что недовольных в нашей команде нет, все ведут себя профессионально», — цитирует Анчелотти A Bola.

Бавария
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 февраля

Губерниев: чехи, кажется, белены объелись

Футболист, каратист и алкоголик. Всё о сопернике Фёдора Емельяненко

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России