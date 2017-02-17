Анчелотти: Не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что в мюнхенской команде нет конкуренции между Тьяго Алькантарой и Томасом Мюллером.
В прошедшем матче 1/8 финала с «Арсеналом» (5:1) в основном составе немцев вышел Алькантара и оформил дубль, а Мюллер остался в запасе, но, выйдя на поле во втором тайме, забил пятый гол в ворота «канониров».
«Я не считаю Алькантару конкурентом Мюллера, это разные игроки. Они могут сыграть вместе против “Герты” в эти выходные, так как в ответной игре с “Арсеналом” мы можем провести ротацию. Я могу выпустить на поле только 11 человек, так что
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